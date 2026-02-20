Овечкин о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «Чтобы туда попасть, нужно выиграть почти все оставшиеся матчи. В последних играх перед паузой все были собранными»

К олимпийской паузе «Кэпиталс» подошли на 10-м месте в Восточной конференции, отставание до зоны плей-офф — 4 очка.
В 5 последних матчах перед перерывом «столичные» одержали 4 победы.
"Чтобы попасть в плей-офф, нам нужно выиграть почти все оставшиеся матчи.
В последних играх перед паузой мы оказались в ситуации, когда нельзя было проигрывать. Можно посмотреть, как мы играли в матчах с «Айлендерс» (4:1 — Спортс) или «Нэшвиллом» (4:2 — Спортс). Все были собранными.
Конечно, иногда усталость берет свое, и тебе просто хочется поскорее отдохнуть", — сказал Овечкин.
