Овечкин о борьбе «Вашингтона» за плей-офф: «Чтобы туда попасть, нужно выиграть почти все оставшиеся матчи. В последних играх перед паузой все были собранными»

В последних играх перед паузой мы оказались в ситуации, когда нельзя было проигрывать. Можно посмотреть, как мы играли в матчах с «Айлендерс» (4:1 — Спортс) или «Нэшвиллом» (4:2 — Спортс). Все были собранными.