Форвард СКА Поляков о сборной Ларионова без игроков КХЛ: «Это субъективное мнение, ничего против не скажу. Я буду делать все для этой цели. Если надо, доведу себя до изнеможения»

— Недавно Игорь Ларионов заявил, что он не вызвал бы в сборную России на Олимпиаду ни одного игрока из КХЛ. Есть ли у нас игроки, которые способны показать себя на международной арене прямо сейчас?
— Честно, не знаю. Наверное, это больше тренерский вопрос. Это тренерская работа, поэтому будет как‑то [неправильно], если я буду говорить о том, что есть такие игроки.
У каждого здесь свое мнение. Это субъективное мнение Игоря Николаевича, поэтому я ничего не могу сказать против.
— Сами мечтаете о том, чтобы поскорее попробовать себя в сборной?
— Определенно! Я буду делать все для этой цели. Если надо, доведу себя до изнеможения, но хотя бы попытаюсь, — сказал Поляков.