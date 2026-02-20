Форвард «Торпедо» Ткачев о желаемом сопернике в плей-офф: «Лучше нам наладить свою игру, чтобы на нас боялись попасть»

Нижегородцы стали участниками Кубка Гагарина-2026 после победы над «Шанхаем» (4:3 ОТ) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Алексея Исакова идет на 4-м месте в Западной конференции.
— Есть ли желание забраться в первую четверку конференции или без разницы, с какого места начинать плей‑офф?
— Конечно, хочется залезть повыше.
— Есть соперник, против которого предпочтительнее сыграть в первом раунде плей‑офф КХЛ?
— Думаю, предпочтительнее нам наладить свою игру, чтобы любой соперник боялся попасть на нас, — сказал Ткачев.