Маккиннон, Макдэвид и Селебрини сыграли больше всех форвардов Канады против Финляндии. Макклин отыграл 25:53, Коннор — 25:20, Нэтан — 21:51

Канада обыграла Финляндию (3:2) в ½ финала мужского хоккейного турнира.
Нэтан Маккиннон забил решающий гол в большинстве на отметке 59:24 после передач Макдэвида и Селебрини.
Макдэвид также отметился ассистом при первом голе Канады в этой игре.
Селебрини получил больше всех игрового времени среди форвардов сборной — 25:53 (8:59 в третьем периоде), Макдэвид занял второе место по этому показателю с 25:20 (9:54 в третьем периоде), Маккиннон — третье с 21:51 (8:23 в третьем периоде).
Ближайшим к этой тройке по игровому времени среди форвардов стал Ник Сузуки (14:36).