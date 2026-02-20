Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
не начался
США
:
Словакия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Маккиннон, Макдэвид и Селебрини сыграли больше всех форвардов Канады против Финляндии. Макклин отыграл 25:53, Коннор — 25:20, Нэтан — 21:51

Нэтан Маккиннон, Коннор Макдэвид и Макклин Селебрини сыграли больше всех форвардов сборной Канады в ½ финала Олимпиады-2026.

Канада обыграла Финляндию (3:2) в ½ финала мужского хоккейного турнира.

Нэтан Маккиннон забил решающий гол в большинстве на отметке 59:24 после передач Макдэвида и Селебрини.

Макдэвид также отметился ассистом при первом голе Канады в этой игре.

Селебрини получил больше всех игрового времени среди форвардов сборной — 25:53 (8:59 в третьем периоде), Макдэвид занял второе место по этому показателю с 25:20 (9:54 в третьем периоде), Маккиннон — третье с 21:51 (8:23 в третьем периоде).

Ближайшим к этой тройке по игровому времени среди форвардов стал Ник Сузуки (14:36).