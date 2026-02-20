Армия о 2:3 от Канады: «При игре пять на пять они забили только один гол. И там была помеха вратарю»

Первый гол Канады в этом матче на отметке 34:20 забил Сэм Райнхарт в большинстве. Решающую шайбу за 36 секунд до конца третьего периода в большинстве забросил Нэтан Маккиннон.
Армия считает, что второй гол Канада забила с нарушением на вратаре. На матче работали канадские арбитры Эрик Фурлатт и Дэн О’Рурк.
«При игре пять на пять они забили только один гол. И там была помеха вратарю», — сказал Армия.
Селянне о поражении Финляндии: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала».