Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
перерыв
США
2
:
Словакия
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
12.50
П2
26.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Марнер о выходе в финал: «Особенное чувство. Это то, о чем ты всегда мечтал, когда играл на открытом катке у себя во дворе»

Нападающий сборной Канады Митч Марнер высказался после победы в игре с Финляндией (3:2) в полуфинале хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем матча США и Словакии.

«Это особенное чувство, то, о чем ты всегда мечтал, когда играл на открытом хоккейном катке у себя во дворе», — сказал Марнер.