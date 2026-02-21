СКА о Ларионове: «Он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, в понедельник присоединится к команде. И. о. главного тренера будет Бабенко»

«Игорь Ларионов отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде. На время его отсутствия исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко», — говорится в сообщении СКА.
Ранее появилась информация о том, что Ларионов полетел на финал Олимпиады-2026 в Милан.
Завтра, 21 февраля, у СКА пройдет матч против ЦСКА в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга идет 7-м на Западе.
В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем сегодняшнего полуфинала между США и Словакией. Решающий матч турнира пройдет 22 февраля.