Хоккей. Мужчины
2-й период
США
4
:
Словакия
0
Все коэффициенты
П1
X
14.50
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

СКА о Ларионове: «Он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, в понедельник присоединится к команде. И. о. главного тренера будет Бабенко»

СКА сообщил, что главный тренер клуба Игорь Ларионов отлучился по «важным хоккейным делам».

Источник: Спортс"

«Игорь Ларионов отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде. На время его отсутствия исполнять обязанности главного тренера будет Юрий Бабенко», — говорится в сообщении СКА.

Ранее появилась информация о том, что Ларионов полетел на финал Олимпиады-2026 в Милан.

Завтра, 21 февраля, у СКА пройдет матч против ЦСКА в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга идет 7-м на Западе.

В финале Олимпиады-2026 Канада встретится в победителем сегодняшнего полуфинала между США и Словакией. Решающий матч турнира пройдет 22 февраля.