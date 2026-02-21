Селянне о просмотре на предмет офсайда у Канады перед 3-м голом: «А что насчет этого? Что думаете?»

Форвард канадцев Нэтан Маккиннон забросил победную шайбу за 36 секунд до конца третьего периода в большинстве. По запросу Финляндии был проведен видеопросмотр на предмет положения «вне игры». В итоге гол был засчитан.
Селянне отреагировал на скриншот момента из видеопросмотра на возможный офсайд у Макклина Селебрини.
«А что насчет этого? Что думаете?» — написал Селянне.
Ранее он так высказался о поражении Финляндии в ½ финала ОИ-2026: «Победить величайшую хоккейную страну и канадских арбитров в один вечер, видимо, невозможно. Абсолютно позорное удаление за 90 секунд до конца полуфинала».
Миллиметры, которые решили все: Канада забила победный гол финнам без офсайда.
Тренер Финляндии Пеннанен о 2:3 от Канады: «Считаем, что 3-й гол был забит из офсайда. Но это в прошлом. Мы сыграли очень хорошо, дали себе шанс на победу, горжусь командой».