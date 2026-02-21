Ричмонд
Мэттью Ткачак о финале Канада — США на ОИ: «Вершина спорта. Соперничество высочайшего уровня, лучше не бывает. В обеих странах этот матч будет на всех телеэкранах»

Форвард сборной США Мэттью Ткачак поделился ожиданиями от финального матча хоккейного турнира Олимпиады-2026 против сборной Канады.

"Это противостояние лучших. То, что волнует американцев и канадцев с детства. Вершина спорта. Соперничество высочайшего уровня, лучше не бывает.

В обеих странах этот матч будет на всех телеэкранах, и это должно всех завести", — сказал Ткачак.

Напомним, что на Олимпиадах с участием игроков НХЛ команды дважды встречались в финале. Оба раза победу одержали канадцы (в Солт-Лейк-Сити-2002 — 5:2, в Ванкувере-2010 — 3:2 ОТ).

Кроме того, в прошлом году канадцы и американцы сыграли между собой в финале Турнира четырех наций (3:2 ОТ).