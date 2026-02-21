Канада и США в 6-й раз сыграют в финале турнира с участием лучших игроков НХЛ, в Европе — впервые. Текущий счет по победам — 4:1 в пользу канадцев

Команды в 6-й раз сыграют в финале турнира с максимально возможным представительством лучших игроков НХЛ (в список также входят Кубок Канады, Кубок мира, Олимпиады с 1998 по 2014 и Турнир четырех наций-2025).
При этом впервые такая игра состоится в Европе.
Текущий счет по победам — 4:1 в пользу канадцев.
1991. Кубок Канады. Канада — США — 2−0 (4:1, 4:2).
1996. Кубок мира. Канада — США — 1−2 (4:3 ОТ, 2:5, 2:5).
2002. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Канада — США — 5:2.
2010. Олимпиада в Ванкувере. Канада — США — 3:2 ОТ.
2025. Турнир четырех наций. Канада — США — 3:2 ОТ.