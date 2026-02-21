Ричмонд
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Динамо Мн
П1
2.14
X
4.14
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
ЦСКА
П1
2.70
X
4.10
П2
2.33
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Ак Барс
П1
2.55
X
4.22
П2
2.38
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2

Канада и США в 6-й раз сыграют в финале турнира с участием лучших игроков НХЛ, в Европе — впервые. Текущий счет по победам — 4:1 в пользу канадцев

Сборные Канады и США встретятся в финальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

Команды в 6-й раз сыграют в финале турнира с максимально возможным представительством лучших игроков НХЛ (в список также входят Кубок Канады, Кубок мира, Олимпиады с 1998 по 2014 и Турнир четырех наций-2025).

При этом впервые такая игра состоится в Европе.

Текущий счет по победам — 4:1 в пользу канадцев.

1991. Кубок Канады. Канада — США — 2−0 (4:1, 4:2).

1996. Кубок мира. Канада — США — 1−2 (4:3 ОТ, 2:5, 2:5).

2002. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. Канада — США — 5:2.

2010. Олимпиада в Ванкувере. Канада — США — 3:2 ОТ.

2025. Турнир четырех наций. Канада — США — 3:2 ОТ.