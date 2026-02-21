Ричмонд
17:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.14
X
4.14
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.10
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.22
П2
2.38
Хоккей. Мужчины
завершен
США
6
:
Словакия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
2
:
Спартак
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Канада
3
:
Финляндия
2
П1
X
П2

Купер о том, что 19-летний Селебрини сыграл 25:53 в полуфинале ОИ: «Этот парень — лицо своего поколения. Я удивлен, что не дал ему еще больше времени»

Главный тренер сборной Канады Джон Купер высказался об игровом времени форварда Макклина Селебрини в матче полуфинала хоккейного турнира Олимпиады-2026 с Финляндией (3:2).

Источник: Спортс"

19-летний форвард сыграл 25 минут 53 секунды — больше всех в составе канадской команды. В 5 играх на олимпийском турнире у него 10 (5+5) очков.

"Этот парень — лицо своего поколения. Он играет правильно. В его действиях стало меньше риска по сравнению с началом турнира.

Поначалу он пытался создать что-то из ничего, на что способны суперзвезды. Но на таком турнире это невозможно, лучшие игроки мира всегда очень внимательны.

Я удивлен, что не дал ему еще больше времени. Он очень рано все понял и делает то, что у него хорошо получается", — сказал Купер.