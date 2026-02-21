Ричмонд
«20 лет назад я пришел к Путину и пригласил сыграть матч на Красной площади. Теперь это намоленное место». Фетисов о благотворительной игре на ГУМ-катке

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о благотворительном матче на ГУМ-катке в поддержку фонда «Страна для детей».

Источник: Спортс"

"20 лет назад я пришел к президенту [Владимиру Путину] и пригласил сыграть матч на Красной площади. Теперь это намоленное место.

Все акции с добрыми делами — это важно. Известные люди приходят поддержать мальчишек, которым этот день запомнится навсегда.

Хоккей — наша национальная игра. Мальчишки из Луганска подходили ко мне — все счастливые. Говорят, они даже не мечтали сыграть в Москве", — сказал Фетисов.

Напомним, что 9 декабря 2006 года на ГУМ-катке состоялся товарищеский матч между легендами советского хоккея и сборной мира. Он завершился вничью со счетом 10:10.

На ГУМ-катке в Москве прошел благотворительный матч. Фетисов, Гавриил Гордеев и 30 детей из ДНР и ЛНР стали гостями.