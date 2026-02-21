«20 лет назад я пришел к Путину и пригласил сыграть матч на Красной площади. Теперь это намоленное место». Фетисов о благотворительной игре на ГУМ-катке

"20 лет назад я пришел к президенту [Владимиру Путину] и пригласил сыграть матч на Красной площади. Теперь это намоленное место.
Все акции с добрыми делами — это важно. Известные люди приходят поддержать мальчишек, которым этот день запомнится навсегда.
Хоккей — наша национальная игра. Мальчишки из Луганска подходили ко мне — все счастливые. Говорят, они даже не мечтали сыграть в Москве", — сказал Фетисов.
Напомним, что 9 декабря 2006 года на ГУМ-катке состоялся товарищеский матч между легендами советского хоккея и сборной мира. Он завершился вничью со счетом 10:10.
