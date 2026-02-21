Ричмонд
Уилсон о тройке с Маршандом и Беннеттом в матче с Финляндией на ОИ: «Мы знали, что будем делать. Играть быстро, жестко, создавать хаос и доставлять шайбу к воротам»

Форвард сборной Канады Том Уилсон высказался о своем звене с Брэдом Маршандом и Сэмом Беннеттом, образованном по ходу матча ½ финала хоккейного турнира Олимпиады-2026 с Финляндией (3:2).

Источник: Спортс"

Когда эта тройка была на льду, канадцам удалось сравнять счет на 51-й минуте (2:2).

«На утренней разминке [главный тренер] Купер нам сказал: “Может, сегодня вечером я вас объединю”.

Когда это произошло, мы просто посмотрели друг другу в глаза и сразу поняли, что будем делать. Играть быстро и жестко, создавать хаос, применять силовые приемы, доставлять шайбу к воротам — и тогда все получится. Простой, скоростной и жесткий хоккей.

Знаете, когда Маршанд ввязывается в стычку, трудно удержаться от того, чтобы не броситься туда. Но в такой важной игре нужно сохранять хладнокровие.

Мы уступали в счете, но у нас была вера в свои силы. В нашем составе одни из лучших игроков в мире. И мы знаем, что каждый, кто выходит на лед, сделает все, что в его силах. Мы были уверены, что если будем играть в канадском стиле, то справимся с ними", — сказал Уилсон.