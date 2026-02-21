Рантанен не сыграет за Финляндию против Словакии в матче за бронзу на Олимпиаде-2026 из-за травмы

Как сообщает Эллиотт Фридман, форвард «Далласа» получил травму нижней части тела в матче против Канады (2:3).
На счету Рантанена 6 (2+4) очков в 5 матчах олимпийского турнира в Милане.
Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен не вошел в заявку на матч против Словакии за бронзу на Олимпиаде-2026. Игра состоится в субботу, начало — в 22:40 по московскому времени.
Как сообщает Эллиотт Фридман, форвард «Далласа» получил травму нижней части тела в матче против Канады (2:3).
