Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
22.02
Авангард
:
Амур
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
22.02
Металлург Мг
:
Адмирал
П1
1.30
X
6.69
П2
8.75
Хоккей. Мужчины
не начался
Словакия
:
Финляндия
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Рантанен не сыграет за Финляндию против Словакии в матче за бронзу на Олимпиаде-2026 из-за травмы

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен не вошел в заявку на матч против Словакии за бронзу на Олимпиаде-2026. Игра состоится в субботу, начало — в 22:40 по московскому времени.

Источник: Спортс"

Как сообщает Эллиотт Фридман, форвард «Далласа» получил травму нижней части тела в матче против Канады (2:3).

На счету Рантанена 6 (2+4) очков в 5 матчах олимпийского турнира в Милане.