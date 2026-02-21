Хартли после 5:4: «Динамо» Минск — атакующая машина. Это важная победа для «Локомотива». Гернату пожелал удачи на Олимпиаде"

— Почему вы в третьем периоде перешли на игру в три звена, хотя не проигрывали?
— Потому что матч был важен со многих ракурсов, особенно с турнирной точки зрения. Приоритет ли для нас занять первое место в конференции? Немного да. Преимущество своего льда не гарантирует победу в серии. Но в седьмых матчах серий плей‑офф чаще побеждают хозяева. Наши первые три звена играли хорошо, поэтому было важно оставлять их на льду.
— Почему вы поменяли местами центров — Иванова и Шалунова?
— Мне понравилось, как они сыграли. В этих сочетаниях у них есть взаимопонимание. Изначально мы решили поменять центров при травме Сурина. После его возвращения оставались в таких сочетаниях. Важно готовиться к непредвиденным обстоятельствам в плей‑офф. Сегодня мы вернулись к тому, что у нас было в начале сезона. И ребята отыграли хорошо.
— Вы порадовались тому, что много забили — или расстроились, что много пропустили?
— Очень хороший вопрос. Минское «Динамо» — это атакующая машина, где много талантливых нападающих. А защитники хорошо видят площадку, двигают шайбу. Сами подключаются в атаку. Против них всегда сложно играть. И мы допустили несколько ошибок, позволили им вернуться в игру. С другой стороны понравилось, как мы шли на ворота, на пятак. Забили оттуда важные голы. Ребята хорошо играли в атаке. В обороне могли быть и лучше, но надо отдать и должное сопернику.
— Вам удается смотреть хоккей на Олимпиаде? Посмотрите финал Канада — США?
— Да, в воскресенье должен быть отличный матч. Мы все, хоккейные болельщики, следим за олимпийским турниром. Такой финал ждали многие. Это будет повторение финала в Турнире четырех наций, который послужил хорошим толчком для развития хоккея. Также я поздравил нашего игрока Мартина Герната с хорошей игрой и пожелал ему удачи в матче за бронзу, — сказал Хартли.