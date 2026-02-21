Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Словакия
0
:
Финляндия
2
Все коэффициенты
П1
15.00
X
10.00
П2
1.06
Хоккей. КХЛ
22.02
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
22.02
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.69
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Хартли после 5:4: «Динамо» Минск — атакующая машина. Это важная победа для «Локомотива». Гернату пожелал удачи на Олимпиаде"

— Интересная игра и очень важная победа перед нашими болельщиками. Знаем, что соперник был непростой, с очень сильной атакой. Повели 3:1, но стали играть пассивнее. И сразу же соперник сравнял счет. В овертайме обе команды имели свои шансы, а в серии буллитов наши большие игроки принесли результат, а вратарь Даниил Исаев выдал еще один отличный матч.

Источник: Спортс"

— Почему вы в третьем периоде перешли на игру в три звена, хотя не проигрывали?

— Потому что матч был важен со многих ракурсов, особенно с турнирной точки зрения. Приоритет ли для нас занять первое место в конференции? Немного да. Преимущество своего льда не гарантирует победу в серии. Но в седьмых матчах серий плей‑офф чаще побеждают хозяева. Наши первые три звена играли хорошо, поэтому было важно оставлять их на льду.

— Почему вы поменяли местами центров — Иванова и Шалунова?

— Мне понравилось, как они сыграли. В этих сочетаниях у них есть взаимопонимание. Изначально мы решили поменять центров при травме Сурина. После его возвращения оставались в таких сочетаниях. Важно готовиться к непредвиденным обстоятельствам в плей‑офф. Сегодня мы вернулись к тому, что у нас было в начале сезона. И ребята отыграли хорошо.

— Вы порадовались тому, что много забили — или расстроились, что много пропустили?

— Очень хороший вопрос. Минское «Динамо» — это атакующая машина, где много талантливых нападающих. А защитники хорошо видят площадку, двигают шайбу. Сами подключаются в атаку. Против них всегда сложно играть. И мы допустили несколько ошибок, позволили им вернуться в игру. С другой стороны понравилось, как мы шли на ворота, на пятак. Забили оттуда важные голы. Ребята хорошо играли в атаке. В обороне могли быть и лучше, но надо отдать и должное сопернику.

— Вам удается смотреть хоккей на Олимпиаде? Посмотрите финал Канада — США?

— Да, в воскресенье должен быть отличный матч. Мы все, хоккейные болельщики, следим за олимпийским турниром. Такой финал ждали многие. Это будет повторение финала в Турнире четырех наций, который послужил хорошим толчком для развития хоккея. Также я поздравил нашего игрока Мартина Герната с хорошей игрой и пожелал ему удачи в матче за бронзу, — сказал Хартли.