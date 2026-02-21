Хартли после 5:4: «Динамо» Минск — атакующая машина. Это важная победа для «Локомотива». Гернату пожелал удачи на Олимпиаде"

— Очень хороший вопрос. Минское «Динамо» — это атакующая машина, где много талантливых нападающих. А защитники хорошо видят площадку, двигают шайбу. Сами подключаются в атаку. Против них всегда сложно играть. И мы допустили несколько ошибок, позволили им вернуться в игру. С другой стороны понравилось, как мы шли на ворота, на пятак. Забили оттуда важные голы. Ребята хорошо играли в атаке. В обороне могли быть и лучше, но надо отдать и должное сопернику.