Никитин об отъезде Ларионова на финал Канада — США: «У меня здесь дел хватает. Обе команды достойны золота. Не болею ни за кого»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от СКА (0:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ поделился мнением об отъезде возглавляющего петербуржцев Игоря Ларионова в Милан. Сообщалось, что Ларионов посетит финальный матч Олимпиады-2026 между сборным Канады и США, который состоится в воскресенье.