Никитин об отъезде Ларионова на финал Канада — США: «У меня здесь дел хватает. Обе команды достойны золота. Не болею ни за кого»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от СКА (0:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ поделился мнением об отъезде возглавляющего петербуржцев Игоря Ларионова в Милан. Сообщалось, что Ларионов посетит финальный матч Олимпиады-2026 между сборным Канады и США, который состоится в воскресенье.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после поражения от СКА (0:3) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ поделился мнением об отъезде возглавляющего петербуржцев Игоря Ларионова в Милан. Сообщалось, что Ларионов посетит финальный матч Олимпиады-2026 между сборным Канады и США, который состоится в воскресенье.

— По данным СМИ, Ларионов отсутствовал из‑за отъезда в Милан на финал Олимпиады. Вам бы не хотелось посетить эту игру?

— У меня здесь дел хватает. Завтра обязательно посмотрим [финал]. Ни за кого давно не болею. Победит сильнейший. Обе команды достойны выиграть золото. Будет интересно.

— Кого‑то стоит ожидать из травмированных до конца регулярки?

— Мы ждем Гурьянова. Сейчас Эберт готовится, — сказал Никитин.