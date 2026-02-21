Исаков о 3:2 с «Ак Барсом»: «Торпедо» не реализовало моменты в 1-м и 2-м периодах. Но мы не опустили рук и заслужили победу"

«Мы не реализовали возможности, которые были в первом и втором периодах, но не опустили рук и заслужили эту победу. Если проанализировать оба матча против “Ак Барса”, то они получились достаточно плотными и равными. Считаю, что обе команды заслуженно заработали по три очка. Не скажу, что два гола с пятака в третьем периоде были забиты потому, что мы измотали соперников.
В Казани мы первые две шайбы забросили в таком ключе. Проанализировав матч против «Шанхая», могу сказать, что мы могли как выиграть в основное время, так и проиграть. Сегодня было точно так же. Соглашусь, что Владислав Фирстов направил свою энергию в нужное русло. Если вспомнить матч в Казани, то там первый гол был создан благодаря его действиям. Он делает большую работу.