Хоккей. Мужчины
3-й период
Словакия
1
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.69
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

17-летний Пугачев о любимых игроках: «Радулов в КХЛ, Ничушкин, Барков и Мэттьюс — за океаном. Мне нравятся габаритные силовые хоккеисты»

17-летний нападающий «Торпедо» Глеб Пугачев рассказал, что ему нравится игра Александра Радулова в Fonbet КХЛ, а в НХЛ он следит за Валерием Ничушкиным, Александром Барковым и Остоном Мэттьюсом.

Источник: Спортс"

— Вы согласны с тем, что вас сравнивают с Радуловым?

— Да, он один из моих любимых игроков. Я следил за Александром с детства, мне нравится его стиль игры. Радулов тоже габаритный, у него жесткий характер. Еще он очень эмоциональный, по-настоящему живет игрой даже в 39 лет, и полностью отдается делу. Александр активно идет в силовую борьбу, находит правильные решения и отлично отдает передачи. В матчах с «Локомотивом» я выходил против Радулова. После игр мы благодарили друг друга, но он тогда был злой.

— На кого, кроме Радулова, стараетесь походить?

— Я стараюсь смотреть много хоккея, слежу за игроками со схожим стилем и перенимаю от них что-то. В КХЛ больше всех нравится Радулов, а за океаном — Валерий Ничушкин, Александр Барков и Остон Мэттьюс — габаритные силовые хоккеисты с хорошим броском и катанием, — сказал Пугачев.