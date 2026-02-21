17-летний Пугачев о любимых игроках: «Радулов в КХЛ, Ничушкин, Барков и Мэттьюс — за океаном. Мне нравятся габаритные силовые хоккеисты»

— Вы согласны с тем, что вас сравнивают с Радуловым?
— Да, он один из моих любимых игроков. Я следил за Александром с детства, мне нравится его стиль игры. Радулов тоже габаритный, у него жесткий характер. Еще он очень эмоциональный, по-настоящему живет игрой даже в 39 лет, и полностью отдается делу. Александр активно идет в силовую борьбу, находит правильные решения и отлично отдает передачи. В матчах с «Локомотивом» я выходил против Радулова. После игр мы благодарили друг друга, но он тогда был злой.
— На кого, кроме Радулова, стараетесь походить?
— Я стараюсь смотреть много хоккея, слежу за игроками со схожим стилем и перенимаю от них что-то. В КХЛ больше всех нравится Радулов, а за океаном — Валерий Ничушкин, Александр Барков и Остон Мэттьюс — габаритные силовые хоккеисты с хорошим броском и катанием, — сказал Пугачев.