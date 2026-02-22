Финляндия завоевала бронзу Олимпиады-2026 — это 8-я медаль финнов в истории Игр

Таким образом, финские хоккеисты завоевали 8-ю медаль на Играх и в пятый раз стали третьими.
В 2022 году сборная Финляндии стала победителем турнира. Кроме того, финны дважды выигрывали серебряные медали.
Сборная Финляндии крупно обыграла Словакию со счетом 6:1 в матче за 3-е место на олимпийском турнире в Милане.
