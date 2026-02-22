Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.69
П2
8.75
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Финляндия завоевала бронзу Олимпиады-2026 — это 8-я медаль финнов в истории Игр

Сборная Финляндии крупно обыграла Словакию со счетом 6:1 в матче за 3-е место на олимпийском турнире в Милане.

Источник: Спортс"

Таким образом, финские хоккеисты завоевали 8-ю медаль на Играх и в пятый раз стали третьими.

В 2022 году сборная Финляндии стала победителем турнира. Кроме того, финны дважды выигрывали серебряные медали.