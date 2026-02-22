Плющев о Канаде и США в финале ОИ: «Ожидаю жесткую, мужскую игру сильнейших команд. Интересно посмотреть, куда катится мировой хоккей»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем финале олимпийского турнира в Милане. В решающем матче встретятся сборные Канады и США, игра состоится в воскресенье.
"Смотреть финал я планирую. Ожидаю интересную жесткую, мужскую игру в исполнении двух сильнейших команд на сегодняшний день. Еще в самом начале [турнира] можно было предположить, что североамериканские команды будут играть в финале, и я так и полагал.
Полуфинальные матчи по уровню хоккея соответствовали уровню. Была жесткая борьба за место под солнцем. В этой борьбе победили сильнейшие команды, хотя и соперники были достойными. Если говорить про весь олимпийский турнир, то было интересно посмотреть, куда катится мировой хоккей. Думаю, что нам есть над чем задуматься", — сказал Плющев.