14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.69
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Локомотив
5
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Торпедо
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Плющев о Канаде и США в финале ОИ: «Ожидаю жесткую, мужскую игру сильнейших команд. Интересно посмотреть, куда катится мировой хоккей»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем финале олимпийского турнира в Милане. В решающем матче встретятся сборные Канады и США, игра состоится в воскресенье.

"Смотреть финал я планирую. Ожидаю интересную жесткую, мужскую игру в исполнении двух сильнейших команд на сегодняшний день. Еще в самом начале [турнира] можно было предположить, что североамериканские команды будут играть в финале, и я так и полагал.

Полуфинальные матчи по уровню хоккея соответствовали уровню. Была жесткая борьба за место под солнцем. В этой борьбе победили сильнейшие команды, хотя и соперники были достойными. Если говорить про весь олимпийский турнир, то было интересно посмотреть, куда катится мировой хоккей. Думаю, что нам есть над чем задуматься", — сказал Плющев.