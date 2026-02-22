Макдэвид о тройке Уилсона, Беннетта и Маршанда: «Забавно видеть их вместе. Даже не знаю, сколько миллионов долларов они выплатили в виде штрафов»

Когда это сочетание форвардов было на льду, канадцам удалось сравнять счет на 51-й минуте (2:2).
«Забавно видеть их вместе. Даже не знаю, сколько миллионов долларов они выплатили в виде штрафов», — пошутил Макдэвид.
Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о тройке Тома Уилсона, Сэма Беннетта и Брэда Маршанда, образованной по ходу матча ½ финала хоккейного турнира Олимпиады-2026 с Финляндией (3:2).
