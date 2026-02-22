Финляндия выиграла медали на 5 из 6 Олимпиад с участием НХЛ (золотые — ни разу). Это лучший результат, у Канады 4 попадания в топ-3 с учетом текущего турнира

Таким образом, финская команда вошла в тройку призеров на 5 из 6 олимпийских турниров с участием игроков НХЛ (ранее — с 1998 по 2014).
Финны 1 раз выиграли серебряные медали (2006) и 4 раза бронзовые (1998, 2010, 2014, 2026).
У «львов» лучший результат по числу попаданий в топ-3 на Олимпиадах с участием игроков НХЛ. На втором месте идет Канада (медали на 4 турнирах из 6, золото — 2002, 2010, 2014, золото или серебро — 2026).
Третий результат будет у сборной США (медали на 3 турнирах из 6, серебро — 2002, 2010, золото или серебро — 2026).
По 2 раза медали выигрывали Чехия (золото — 1998, бронза — 2006), Швеция (золото — 2006, серебро — 2014) и Россия (серебро — 1998, бронза — 2002).