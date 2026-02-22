Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.68
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.17
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. Мужчины
16:10
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.17
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.92
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2

Макдэвид о проблемах Канады в плей-офф ОИ: «Трудности — это хорошо, команда сплотилась. Легко сказать, что мы плохо играли. Я думаю, что сами создавали себе сложные ситуации»

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о проблемах команды в плей-офф Олимпиады-2026.

Канадцы прошли сборные Чехии (4:3 ОТ) и Финляндии (3:2), в обоих случаях уступая в счете по ходу игр.

В финале олимпийского турнира команде предстоит матч со сборной США.

"Да, четвертьфинал и полуфинал для нас прошли не очень гладко. Трудности — это хорошо. Пройдя через них, команда сплотилась, это чувствуется. Было здорово принимать участие в таких матчах.

Наверное, легко сказать, что мы играли плохо. Но я думаю, что мы играли хорошо, просто сами создавали себе сложные ситуации. Когда мы проигрывали, я чувствовал, что мы были лучше.

Мы делаем много чего хорошего, переворачиваем игры шаг за шагом. Что можем сделать лучше? Не загонять себя в тупик", — сказал Макдэвид.