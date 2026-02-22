Макдэвид о проблемах Канады в плей-офф ОИ: «Трудности — это хорошо, команда сплотилась. Легко сказать, что мы плохо играли. Я думаю, что сами создавали себе сложные ситуации»

Канадцы прошли сборные Чехии (4:3 ОТ) и Финляндии (3:2), в обоих случаях уступая в счете по ходу игр.
В финале олимпийского турнира команде предстоит матч со сборной США.
"Да, четвертьфинал и полуфинал для нас прошли не очень гладко. Трудности — это хорошо. Пройдя через них, команда сплотилась, это чувствуется. Было здорово принимать участие в таких матчах.
Наверное, легко сказать, что мы играли плохо. Но я думаю, что мы играли хорошо, просто сами создавали себе сложные ситуации. Когда мы проигрывали, я чувствовал, что мы были лучше.
Мы делаем много чего хорошего, переворачиваем игры шаг за шагом. Что можем сделать лучше? Не загонять себя в тупик", — сказал Макдэвид.