Карандин об отъезде Ларионова на финал Канада — США: «Неуважение к СКА, КХЛ, всей России. Организаторы ОИ запретили наш хоккей, нашу сборную и всю нашу страну»

В конце концов у нас должно быть к себе хоть какое-то уважение. Скажите, а где КХЛ, где ее реакция? Сначала Ларионов ее «приподнял» тем, что в своей олимпийской сборной России не нашел ни одного места для игроков этой лиги. Теперь пошел еще дальше. И тишина… — сказал Карандин.