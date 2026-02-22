Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.68
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.17
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. Мужчины
16:10
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.17
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.92
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2

Карандин об отъезде Ларионова на финал Канада — США: «Неуважение к СКА, КХЛ, всей России. Организаторы ОИ запретили наш хоккей, нашу сборную и всю нашу страну»

Бывший арбитр Юрий Карандин раскритиковал главного тренера СКА Игоря Ларионова, оставившего команду ради поездки на финальный матч Олимпиады-2026 между сборными Канады и США.

— Для меня событие недели — вояж главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Игр в Милан.

Человек отпрашивается с матча против главного соперника для СКА — ЦСКА, бросает свое рабочее место и летит к организаторам турнира, которые — давайте говорить честно — запретили наш хоккей, нашу сборную и, значит, всю нашу страну.

Даже флаги нашей страны на Олимпиаде в Италии запрещены — и, получается, только Ларионов разрешен. Показательно!

— Ваша реакция?

— Возмущение. Тут неуважение к СКА, КХЛ, всей России.

Для меня загадка, как хоккейный клуб из Санкт-Петербурга согласился на такую авантюру. И почему молчит та же КХЛ. Ведь тут и клубу, и лиге — давайте без дипломатии — показывается их место и сорт. То есть, получается, второе место — и второй сорт.

— Для вас такая акция Ларионова — сюрприз?

— Для меня сюрприз то, что все молчат. Или выдают стыдливые комментарии, словно опасаются кого-то обидеть.

В конце концов у нас должно быть к себе хоть какое-то уважение. Скажите, а где КХЛ, где ее реакция? Сначала Ларионов ее «приподнял» тем, что в своей олимпийской сборной России не нашел ни одного места для игроков этой лиги. Теперь пошел еще дальше. И тишина… — сказал Карандин.

СКА о Ларионове: «Он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, в понедельник присоединится к команде».