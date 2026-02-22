Карандин об отъезде Ларионова на финал Канада — США: «Неуважение к СКА, КХЛ, всей России. Организаторы ОИ запретили наш хоккей, нашу сборную и всю нашу страну»

— Для меня событие недели — вояж главного тренера СКА Игоря Ларионова на финал Игр в Милан.
Человек отпрашивается с матча против главного соперника для СКА — ЦСКА, бросает свое рабочее место и летит к организаторам турнира, которые — давайте говорить честно — запретили наш хоккей, нашу сборную и, значит, всю нашу страну.
Даже флаги нашей страны на Олимпиаде в Италии запрещены — и, получается, только Ларионов разрешен. Показательно!
— Ваша реакция?
— Возмущение. Тут неуважение к СКА, КХЛ, всей России.
Для меня загадка, как хоккейный клуб из Санкт-Петербурга согласился на такую авантюру. И почему молчит та же КХЛ. Ведь тут и клубу, и лиге — давайте без дипломатии — показывается их место и сорт. То есть, получается, второе место — и второй сорт.
— Для вас такая акция Ларионова — сюрприз?
— Для меня сюрприз то, что все молчат. Или выдают стыдливые комментарии, словно опасаются кого-то обидеть.
В конце концов у нас должно быть к себе хоть какое-то уважение. Скажите, а где КХЛ, где ее реакция? Сначала Ларионов ее «приподнял» тем, что в своей олимпийской сборной России не нашел ни одного места для игроков этой лиги. Теперь пошел еще дальше. И тишина… — сказал Карандин.
СКА о Ларионове: «Он отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства, в понедельник присоединится к команде».