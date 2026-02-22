Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.55
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.68
П2
8.75
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.17
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
15:00
Барыс
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
3.50
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. Мужчины
16:10
Канада
:
США
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.17
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.21
П2
2.92
Хоккей. Мужчины
завершен
Словакия
1
:
Финляндия
6
П1
X
П2

Мэттью Ткачак о финале с Канадой на ОИ: «Мы играем не за себя, а за свою страну. За тех, кто был до нас. За то поколение хоккеистов США, которое придет после нас»

Форвард сборной США Мэттью Ткачак высказался о предстоящем финальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против сборной Канады.

Источник: Спортс"

"В такой ситуации мы играем не за себя, а за свою страну. За тех, кто был до нас. За то поколение, которое придет после нас.

Возможно, сейчас его представители не хотят играть в хоккей. Но если мы добьемся успеха, то может появиться новое поколение спортсменов, которые захотят стать хоккеистами.

Такое влияние оказали те команды, которые побеждали в прошлом", — сказал Ткачак.

Напомним, что сборная США ранее дважды выигрывала Олимпиаду (1960, 1980). В обоих случаях Игры были для американцев домашними.