Мэттью Ткачак о финале с Канадой на ОИ: «Мы играем не за себя, а за свою страну. За тех, кто был до нас. За то поколение хоккеистов США, которое придет после нас»

"В такой ситуации мы играем не за себя, а за свою страну. За тех, кто был до нас. За то поколение, которое придет после нас.
Возможно, сейчас его представители не хотят играть в хоккей. Но если мы добьемся успеха, то может появиться новое поколение спортсменов, которые захотят стать хоккеистами.
Такое влияние оказали те команды, которые побеждали в прошлом", — сказал Ткачак.
Напомним, что сборная США ранее дважды выигрывала Олимпиаду (1960, 1980). В обоих случаях Игры были для американцев домашними.