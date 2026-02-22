Ричмонд
Слафковски о Словакии на ОИ-2026: «4-е место — то же самое, что последнее. Медали нет, и это неприятно»

Форвард сборной Словакии Юрай Слафковски высказался о выступлении команды на Олимпиаде-2026 в Италии.

Команда заняла 4-е место, уступив Финляндии (1:6) в игре за бронзовые медали.

«Четвертое место — то же самое, что и последнее. Медали нет, и это неприятно», — сказал Слафковски, выигравший бронзовую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине.

На этом олимпийском турнире 21-летний нападающий «Монреаля» стал лучшим бомбардиром словацкой команды, набрав 8 (4+4) очков в 6 играх.

Словакия повторила свой лучший результат на Олимпиадах с участием НХЛ — 4-е место. В 2022 году команда взяла бронзу на турнире без игроков лиги.