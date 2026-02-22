«Финны сами виноваты, что канадские судьи сделали результат. Отрезав Россию, они ослабили ИИХФ. Вот и получайте!» Карандин о судействе в матче Канады и Финляндии в ½ ОИ

— В наше время и СССР, и ИИХФ жестко отстаивали свои интересы — в том числе в судействе. Канадские арбитры на решающих матчах сборной Канады — такое в те времена было невозможно. Да, те же Суперсерии я делил с североамериканскими арбитрами, именно мы обслуживали матчи СССР и Канады. Но на Олимпиадах или чемпионатах мира, турнирах ИИХФ, это было исключено — там соблюдался полный судейский нейтралитет!