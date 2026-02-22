«Финны сами виноваты, что канадские судьи сделали результат. Отрезав Россию, они ослабили ИИХФ. Вот и получайте!» Карандин о судействе в матче Канады и Финляндии в ½ ОИ

В конце 3-го периода Нэтан Маккиннон заработал удаление — соперник попал ему клюшкой в лицо — и сам реализовал большинство за 36 секунд до сирены.
— В наше время и СССР, и ИИХФ жестко отстаивали свои интересы — в том числе в судействе. Канадские арбитры на решающих матчах сборной Канады — такое в те времена было невозможно. Да, те же Суперсерии я делил с североамериканскими арбитрами, именно мы обслуживали матчи СССР и Канады. Но на Олимпиадах или чемпионатах мира, турнирах ИИХФ, это было исключено — там соблюдался полный судейский нейтралитет!
А сейчас канадские судьи спокойно делают результат, например, в полуфинале Канада — Финляндия. Там высочайший уровень хоккея — и одна-две даже мелкие ошибки оказываются решающими.
— Так и произошло?
— Совершенно верно. На последних минутах матча при равном счете такие удаления, как на канадце Маккинноне, можно дать только при очень большом желании. Тем более что канадский арбитр в деталях эпизода не видел — и реагировал лишь на реакцию канадского игрока.
Именно в этом — базовая ошибка. Но финны, я вам скажу, сами в этом виноваты.
— Почему, Юрий Павлович?
— Без России все эти мелкие хоккейные страны никогда не смогут проводить самостоятельную хоккейную политику, североамериканцы не будут с ними считаться. Те же финны или шведы, отрезав Россию, сами ослабили ИИХФ, сделав ее технической организацией. Вот и получайте! — сказал Карандин.