Форвард СКА Грималди: «Всегда приятно видеть победы США в спорте. Финал с Канадой на ОИ хотел увидеть с первого дня турнира, будет хороший матч»

"У меня нет прогноза, но я уверен, что это будет хороший матч двух команд, которых я хотел увидеть в финале с первого дня турнира.
Я смотрел Турнир четырех наций в прошлом году, и финал Канады и США был очень энергичным. Рад, что я смогу посмотреть эту игру, потому что она начнется в удобное время здесь.
Мне очень приятно было видеть победу женской сборной США, я тренировался с некоторыми из них, поэтому всегда приятно видеть победы США, не важно, если это хоккей или другой вид спорта", — сказал Грималди.