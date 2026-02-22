Ларкин про 41 сэйв у Хеллибака против Канады в финале ОИ: «Он больше никогда в жизни не должен платить за выпивку в Мичигане»

«[После такого] парень больше никогда в жизни не должен платить за напитки в штате Мичиган», — сказал Ларкин.
В НХЛ Хеллибак выступает в составе «Виннипега». Голкипер родился в хартийном тауншипе Коммерс в округе Окленд штата Мичиган.
Форвард сборной США и «Детройта» Дилан Ларкин поделился мнением о выступлении вратаря Коннора хеллибака в финале Олимпиады-2026 против Канады (2:1 ОТ). Хеллибак сделал 41 сэйв в этой встрече.
«[После такого] парень больше никогда в жизни не должен платить за напитки в штате Мичиган», — сказал Ларкин.
В НХЛ Хеллибак выступает в составе «Виннипега». Голкипер родился в хартийном тауншипе Коммерс в округе Окленд штата Мичиган.