Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Сибирь
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
1
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Шанхай Дрэгонс
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Металлург Мг
4
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
3
:
Амур
4
П1
X
П2

Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке — в Турнире 4 наций с решающим голом

Нападающий сборной Канада и «Эдмонтона» Коннор Макдэвид за 3 последних сезона проиграл два финала Кубка Стэнли, а также финал Олимпийских игр.

Источник: Спортс"

В воскресенье 29-летний форвард в составе национальной сборной потерпел поражение от США (1:2 ОТ) в финале Олимпиады-2026. Коннор не отметился результативными действиями.

В сезоне-2024/25 Макдэвид в составе «Ойлерс» проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф (2−4), а годом ранее «Эдмонтон» уступил «Пантерс» (3−4).

Отметим, что Коннора признали лучшим игроком и нападающим олимпийского турнира в Милане. Он стал лучшим бомбардиром и вошел в символическую сборную.

В 2024 году он стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

Также Макдэвид со сборной выиграл Турнир четырех наций в 2025 году, победив США (3:2 ОТ) в финале. Тогда Коннор забил решающий гол.