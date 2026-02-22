Макдэвид проиграл два финала Кубка Стэнли и финал Олимпиады за 3 сезона. У него 1 победа на отрезке — в Турнире 4 наций с решающим голом

В воскресенье 29-летний форвард в составе национальной сборной потерпел поражение от США (1:2 ОТ) в финале Олимпиады-2026. Коннор не отметился результативными действиями.
В сезоне-2024/25 Макдэвид в составе «Ойлерс» проиграл «Флориде» в финальной серии плей-офф (2−4), а годом ранее «Эдмонтон» уступил «Пантерс» (3−4).
Отметим, что Коннора признали лучшим игроком и нападающим олимпийского турнира в Милане. Он стал лучшим бомбардиром и вошел в символическую сборную.
В 2024 году он стал обладателем «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.
Также Макдэвид со сборной выиграл Турнир четырех наций в 2025 году, победив США (3:2 ОТ) в финале. Тогда Коннор забил решающий гол.