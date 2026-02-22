Кросби о поражении от США в финале ОИ-2026: «Канада заслуживала большего. Сегодня была одна из лучших наших игр. Горжусь командой»

"Я был довольно близок. В конечном счете, я не мог выйти на лед и сделать то, что было нужно, чтобы помочь команде, поэтому в такой момент ты должен принять решение, которое лучше всего для коллектива. Это непростое решение. Но, знаете, это хоккей.
Я думаю, каждый должен гордиться тем, как команда выступила. Я считаю, что мы сделали все, кроме того, чтобы забить. Мы были так хороши сегодня во всех аспектах. Я думаю, мы заслуживали большего, и, к сожалению, нам не удалось одержать победу.
Считаю, что мы хорошо играли на протяжении всего турнира. В некоторых играх нас проверяли на прочность. Добраться до этого этапа непросто, и мы находили способы. Думаю, одна из лучших наших игр была, пожалуй, сегодня. И, к сожалению, все сложилось не в нашу пользу. Но я очень горжусь этой командой, тем, как мы боролись и как мы играли", — сказал Кросби.