Кросби о поражении от США в финале ОИ-2026: «Канада заслуживала большего. Сегодня была одна из лучших наших игр. Горжусь командой»

Считаю, что мы хорошо играли на протяжении всего турнира. В некоторых играх нас проверяли на прочность. Добраться до этого этапа непросто, и мы находили способы. Думаю, одна из лучших наших игр была, пожалуй, сегодня. И, к сожалению, все сложилось не в нашу пользу. Но я очень горжусь этой командой, тем, как мы боролись и как мы играли", — сказал Кросби.