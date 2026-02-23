Заварухин о 4:1 с «Шанхаем»: «У “Автомобилиста” многое не получалось, в 3-м периоде было много потерь. Но победа есть победа»

— Ребята боролись за результат, хотя многое не получалось, особенно реализация моментов в первом периоде. Подошли без концентрации к этому. Во втором периоде сыграла роль реализация, то, что забросили. В третьем периоде нельзя так играть: было много потерь, передачи в никуда. Но победа есть победа.
Во время тайм‑аута просил сыграть проще. Были потери, соперник начал прессинговать. Медленно принимали решения.
— Были проблемы с контратаками и входом в зону.
— Контратаки были неплохие, не скажу, что много проблем было. В третьем периоде были проблемы, да. Не было простоты, чтобы меньше играть в своей зоне.
— Как оцените физическое состояние Да Косты после возвращения с Олимпиады?
— Немного сказалась разница часовых поясов. Он старался сегодня действовать продуктивно. Где‑то не забросил в большинстве, меньше уверенности было. Он будет прибавлять, — сказал Заварухин.