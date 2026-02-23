Заварухин о 4:1 с «Шанхаем»: «У “Автомобилиста” многое не получалось, в 3-м периоде было много потерь. Но победа есть победа»

— Ребята боролись за результат, хотя многое не получалось, особенно реализация моментов в первом периоде. Подошли без концентрации к этому. Во втором периоде сыграла роль реализация, то, что забросили. В третьем периоде нельзя так играть: было много потерь, передачи в никуда. Но победа есть победа.