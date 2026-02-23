Люк Хьюз о победном голе брата Джека в финале ОИ с Канадой: «Я прыгал от радости, в “Нью-Джерси” все праздновали. Наши канадцы тоже были рады за него»

"Я был в шоке. Прыгал от радости, все в команде праздновали. Я так счастлив за этих ребят. Это большое достижение. Думаю, мы до сих пор в шоке от развязки финального матча.
Мы все прыгали в этот момент. Единственная причина, по которой наши канадцы тоже были рады, была в том, что это был Джек. Это немного странно — мы смотрим игру, канадцы болеют за Канаду, американцы — за США, и тут наш партнер забивает победный гол.
Для меня это особый момент гордости — видеть как два моих брата выиграли золото. Кроме того, моя мама выиграла золото с женской командой (в качестве консультанта по развитию игроков — Спортс). Наша семья просто отлично выступила.
Это огромное достижение не только для нее, но и для всей страны, что еще важнее. Победа на Олимпиаде впервые за 46 лет — это большой успех. Я рад за всех игроков этой команды", — сказал Хьюз.