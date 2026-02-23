Плющев об ОИ: «Полуфинал США — Словакия показал, что между НХЛ и КХЛ пропасть. Мы отстали практически везде — в подготовке, анализе, ведении игры»

— Сборная США прошла этот полуфинал, даже не вспотев. Вы видели в этой игре, например, всеми захваленного форварда словаков и «Спартака» Ружичку? Нет, не видели, ведь на фоне звезд сборной США он просто исчез. Поскольку там были совершенно другие скорости, умноженные на совершенно другое исполнительское мастерство.