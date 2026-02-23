Трамп поздравил сборную США с победой на ОИ-2026 по видеосвязи. Президент страны пригласил команду на свое выступление перед Конгрессом во вторник

В финале американцы обыграли сборную Канады (2:1 ОТ), выиграв золотые медали олимпийского турнира впервые с 1980 года.
«Он только что обратился к команде, выразив гордость за нее и поздравив всех с победой. Очевидно, что эта игра во многом стала для нашей страны источником вдохновения. Думаю, что очень многие люди в США следили за игрой, включая и президента», — сказал главный тренер команды Майк Салливан после игры.
Как сообщил журналист TSN Райан Ришо, Трамп пригласил команду на свое выступление перед Конгрессом во вторник. Пока неясно, смогут ли хоккеисты посетить это мероприятие перед возобновлением сезона НХЛ в среду.
«Думаю, многое еще предстоит уладить в отношении нашей поездки домой. Посмотрим, что будет», — сказал капитан команды Остон Мэттьюс.
Трамп о победе США на ОИ-2026: «Поздравляю нашу великую сборную. Они выиграли золото! Вау!».