Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.50
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.90
X
5.29
П2
1.48
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
1
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Трамп поздравил сборную США с победой на ОИ-2026 по видеосвязи. Президент страны пригласил команду на свое выступление перед Конгрессом во вторник

Президент США Дональд Трамп поздравил сборную страны с победой на хоккейном турнире Олимпиады-2026 по видеосвязи.

В финале американцы обыграли сборную Канады (2:1 ОТ), выиграв золотые медали олимпийского турнира впервые с 1980 года.

«Он только что обратился к команде, выразив гордость за нее и поздравив всех с победой. Очевидно, что эта игра во многом стала для нашей страны источником вдохновения. Думаю, что очень многие люди в США следили за игрой, включая и президента», — сказал главный тренер команды Майк Салливан после игры.

Как сообщил журналист TSN Райан Ришо, Трамп пригласил команду на свое выступление перед Конгрессом во вторник. Пока неясно, смогут ли хоккеисты посетить это мероприятие перед возобновлением сезона НХЛ в среду.

«Думаю, многое еще предстоит уладить в отношении нашей поездки домой. Посмотрим, что будет», — сказал капитан команды Остон Мэттьюс.

Трамп о победе США на ОИ-2026: «Поздравляю нашу великую сборную. Они выиграли золото! Вау!».