Трамп поздравил сборную США с победой на ОИ-2026 по видеосвязи. Президент страны пригласил команду на свое выступление перед Конгрессом во вторник

«Он только что обратился к команде, выразив гордость за нее и поздравив всех с победой. Очевидно, что эта игра во многом стала для нашей страны источником вдохновения. Думаю, что очень многие люди в США следили за игрой, включая и президента», — сказал главный тренер команды Майк Салливан после игры.