Тони Грэнато о золотом голе Джека Хьюза: «Он поставил свое имя в один ряд с именем Майка Эрузионе, забившего победный гол сборной СССР в 1980-м»

Это событие определенно запомнится. Будут ли люди через 46 лет относиться к имени Джека Хьюза с таким же уважением, как сейчас к имени Эрузионе? И будет ли Джек Хьюз спустя много лет говорить об этом на другой Олимпиаде — так же, как Майк сегодня? Я надеюсь, что так и будет.