Тони Грэнато о золотом голе Джека Хьюза: «Он поставил свое имя в один ряд с именем Майка Эрузионе, забившего победный гол сборной СССР в 1980-м»

Бывший игрок и тренер сборной США Тони Грэнато считает, что автор золотого гола сборной США на Олимпиаде-2026 Джек Хьюз стал рядом с героем «Чуда на льду» Майком Эрузионе.

Источник: Спортс"

«В воскресенье исполнилось 46 лет со дня, когда Майк Эрузионе забил исторический гол, который принес сборной США победу со счетом 4:3 над фаворитом — сборной СССР — на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде. Два дня спустя американцы обыграли Финляндию и завоевали золотую медаль. Этот триумф навсегда вошел в историю как “Чудо на льду”.

После этого американцы не выигрывали Олимпиаду на протяжении почти полувека. Теперь у них был шанс. Им предстояло встретиться с Канадой, их главным соперником. Возможно, располагая одним из лучших составов, которые когда-либо выставляла сборная США.

Эрузионе сказал об этом в начале игры. Он говорил о том, что настало время, чтобы кто-то другой стал тем человеком, кто возьмет на себя инициативу и возродит тот энтузиазм, который команда 1980 года подарила нам и хоккею в целом.

Три часа спустя Джек Хьюз сделал именно это, забив золотой гол в овертайме и обеспечив сборной США победу со счетом 2:1. Тем самым он поставил свое имя в один ряд с именем Эрузионе. Это авторы двух самых запоминающихся голов в истории американского хоккея.

Это событие определенно запомнится. Будут ли люди через 46 лет относиться к имени Джека Хьюза с таким же уважением, как сейчас к имени Эрузионе? И будет ли Джек Хьюз спустя много лет говорить об этом на другой Олимпиаде — так же, как Майк сегодня? Я надеюсь, что так и будет.

Безусловно, у этого события есть потенциал оказать такое же влияние, хотя, возможно, и несколько иным способом", — написал Грэнато в своей колонке на официальном сайте НХЛ.