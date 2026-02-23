Вашингтон
Михайлов о матче Канада — США: «Прекрасный финал по содержанию и мастерству. Эти команды хотят, чтобы Россия участвовала в ОИ и ЧМ, а остальные против»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о финальном матче Олимпиады-2026 между сборными США и Канады (2:1 ОТ).

Источник: Спортс"

"Финал получился прекрасным по содержанию и мастерству. Кто забивает больше, тот и выигрывает, закон спорта.

Можно говорить, что канадцы играли сильнее, но нужно смотреть на результат. Но исполнительское мастерство двух команд было на самом высоком уровне.

Было бы больше интереса к турниру с участием россиян? В финале играли те команды, которые хотят, чтобы Россия участвовала в Олимпиаде и чемпионате мира, а остальные против, вот и все", — сказал Михайлов.

Сборная России не была допущена к участию в олимпийском турнире, ее заменила Франция.