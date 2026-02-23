Тейдж Томпсон, Веренски, Келлер, Сваймен и Лакомб выиграли ЧМ и ОИ со сборной США. Ранее в истории американского хоккея никто не делал такой дубль на отдельных турнирах

Пять игроков сборной США — вратарь Джереми Сваймен («Бостон»), защитники Зак Веренски («Коламбус») и Джексон Лакомб («Анахайм»), форварды Тейдж Томпсон («Баффало») и Клейтон Келлер («Юта») — выиграли чемпионат мира и Олимпиаду в составе команды.
Все эти хоккеисты, выигравшие золотые медали на Олимпиаде-2026, входили в заявку американской команды на победном ЧМ-2025 в Швеции и Дании.
Ранее в истории американского хоккея никому не удавалось сделать такой дубль на отдельных турнирах.
При этом хоккеисты, выигравшие золотые медали Олимпиады-1960 в Скво-Вэлли, одновременно стали и чемпионами мира, так как турнир разыгрывался в рамках Игр. К победной для сборной США Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде практика совмещения турниров была отменена.
Отметим, что выиграть отдельный от Олимпиады чемпионат мира американцам удалось всего дважды в истории (1933, 2025).