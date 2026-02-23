Тейдж Томпсон, Веренски, Келлер, Сваймен и Лакомб выиграли ЧМ и ОИ со сборной США. Ранее в истории американского хоккея никто не делал такой дубль на отдельных турнирах

При этом хоккеисты, выигравшие золотые медали Олимпиады-1960 в Скво-Вэлли, одновременно стали и чемпионами мира, так как турнир разыгрывался в рамках Игр. К победной для сборной США Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде практика совмещения турниров была отменена.