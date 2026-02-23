Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.50
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.90
X
5.29
П2
1.48
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
1
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Тейдж Томпсон, Веренски, Келлер, Сваймен и Лакомб выиграли ЧМ и ОИ со сборной США. Ранее в истории американского хоккея никто не делал такой дубль на отдельных турнирах

Пять игроков сборной США — вратарь Джереми Сваймен («Бостон»), защитники Зак Веренски («Коламбус») и Джексон Лакомб («Анахайм»), форварды Тейдж Томпсон («Баффало») и Клейтон Келлер («Юта») — выиграли чемпионат мира и Олимпиаду в составе команды.

Пять игроков сборной США — вратарь Джереми Сваймен («Бостон»), защитники Зак Веренски («Коламбус») и Джексон Лакомб («Анахайм»), форварды Тейдж Томпсон («Баффало») и Клейтон Келлер («Юта») — выиграли чемпионат мира и Олимпиаду в составе команды.

Все эти хоккеисты, выигравшие золотые медали на Олимпиаде-2026, входили в заявку американской команды на победном ЧМ-2025 в Швеции и Дании.

Ранее в истории американского хоккея никому не удавалось сделать такой дубль на отдельных турнирах.

При этом хоккеисты, выигравшие золотые медали Олимпиады-1960 в Скво-Вэлли, одновременно стали и чемпионами мира, так как турнир разыгрывался в рамках Игр. К победной для сборной США Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде практика совмещения турниров была отменена.

Отметим, что выиграть отдельный от Олимпиады чемпионат мира американцам удалось всего дважды в истории (1933, 2025).