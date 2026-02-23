Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.50
П2
6.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.30
П2
2.23
Хоккей. КХЛ
17:30
Сочи
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
5.90
X
5.29
П2
1.48
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Барыс
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
1
:
США
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Сибирь
0
П1
X
П2

Спецпредставитель Путина Дмитриев о финале ОИ: «Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой»

Кирилл Дмитриев — специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами — высказался о победе сборной США на хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии.

Кирилл Дмитриев — специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами — высказался о победе сборной США на хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии.

«Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой», — написал Дмитриев в соцсети, комментируя изображение, опубликованное Белым домом, на котором белоголовый орлан атакует канадского гуся.

Ранее Дмитриев назвал Гренландию и Канаду 51-м и 52-м штатами США.

О возможном присоединении Гренландии и Канады к США не раз заявлял президент страны Дональд Трамп.