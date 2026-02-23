Спецпредставитель Путина Дмитриев о финале ОИ: «Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой»

Кирилл Дмитриев — специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами — высказался о победе сборной США на хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии.
«Сборная США победила свой будущий 52-й штат. Один из последних хоккейных матчей между США и Канадой», — написал Дмитриев в соцсети, комментируя изображение, опубликованное Белым домом, на котором белоголовый орлан атакует канадского гуся.
Ранее Дмитриев назвал Гренландию и Канаду 51-м и 52-м штатами США.
О возможном присоединении Гренландии и Канады к США не раз заявлял президент страны Дональд Трамп.