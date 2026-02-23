Вашингтон
Приставы объявили в розыск имущество Телегина. Экс-хоккеист сборной России имеет задолженность на сумму более 71 млн рублей, частично — перед Пелагеей

Судебные приставы объявили в розыск имущество Ивана Телегина, экс-хоккеист сборной России имеет задолженность на сумму более 71 миллиона рублей.

Как сообщает РИА Новости, розыскные мероприятия в отношении имущества хоккеиста проводит Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов столичного ГУ ФССП. Конкретный перечень разыскиваемых активов в документах не уточняется.

Отмечается, что часть задолженности образовалась перед бывшей супругой Телегина — заслуженной артисткой России Пелагеей.

Последним клубом 33-летнего хоккеиста был «Авангард», за который он выступал в сезоне-2023/24.

Приставы взыскивают с Телегина 71,6 млн рублей, в том числе в пользу Пелагеи. Исполнительные производства касаются раздела имущества.