Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
24.02
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
24.02
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
24.02
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.25
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
24.02
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Женская сборная США отклонила предложение Трампа приехать на его обращение к Конгрессу после победы на Олимпиаде-2026: «Не сможем из-за запланированных ранее обязательств»

Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Дональдом Трампом.

Источник: Спортс"

Глава государства пригласил команду, выигравшую олимпийский хоккейный турнир, на его традиционное обращение к Конгрессу.

«Мы искренне благодарны за приглашение, адресованное нашей победоносной сборной США по женскому хоккею, и очень ценим признание ее выдающегося достижения. В этот момент в связи с ранее запланированными академическими и профессиональными обязательствами после Олимпийских игр спортсменки не смогут принять участие. Они были польщены и благодарны за признание», — сообщил представитель Федерации хоккея США.