Журналист Ломбарди о финале США — Канада: «Лучшая страна победила!»

Американцы одержали победу благодаря голу в овертайме — 2:1.
«Лучшая страна победила», — написал специализирующийся на НФЛ журналист.
На слова Нэтана Маккиннона («Вам судить, кто сегодня играл лучше») он отреагировал так: «Счет на табло».
Журналист Дэвид Ломбарди указал на превосходство США над Канадой, комментируя результат финала олимпийского хоккейного турнира.
