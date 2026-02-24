Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.25
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам — ничего страшного нет»

Александр Кожевников считает, что не стоит критиковать Игоря Ларионова за поездку на Олимпиаду.

Источник: Спортс"

"А что здесь такого? Если руководство знает, он договорился с клубом, его отпустили — значит, так решили. Ничего страшного не произошло.

Если бы это была финальная серия плей-офф, тогда другой разговор, а сейчас идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам — ничего страшного нет. Может, у него еще какое-то задание есть. Никто же этого не знает, только то, что он поехал, и все", — сказал олимпийский чемпион.

Плющев о Ларионове на финале ОИ: «Болельщиков держат за идиотов и впаривают туфту. Одни сказали, он поехал смотреть игроков для СКА, другие — что на учебу, третьи — на переговоры».