Кожевников о поездке Ларионова на Олимпиаду: «Что такого? У него задание, может. Идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам — ничего страшного нет»

"А что здесь такого? Если руководство знает, он договорился с клубом, его отпустили — значит, так решили. Ничего страшного не произошло.
Если бы это была финальная серия плей-офф, тогда другой разговор, а сейчас идет чемпионат, уехал на три-четыре дня по делам — ничего страшного нет. Может, у него еще какое-то задание есть. Никто же этого не знает, только то, что он поехал, и все", — сказал олимпийский чемпион.
Плющев о Ларионове на финале ОИ: «Болельщиков держат за идиотов и впаривают туфту. Одни сказали, он поехал смотреть игроков для СКА, другие — что на учебу, третьи — на переговоры».