Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.25
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Лада
2
П1
X
П2

Сестра Годро о победе США: «Джерси брата у Ткачака — это уже много значит, но они еще и взяли детей Джонни. Они сделали больше того, что можно было»

Кэти Годро, сестра форварда «Коламбуса» Джонни Годро, прокомментировала решение американских игроков вынести свитер погибшего товарища после победы в финале олимпийского хоккейного турнира.

Источник: Спортс"

"Сборная США сделала даже больше того, что можно было. Это очень много для нас значило.

Даже то, что Мэттью Ткачак выехал с его джерси, уже много значило, и мы думали, что на этом все закончится.

И я помню, как во время вручения золотых медалей смотрела на свитер и думала: «Ого, он все еще там». Празднование продолжалось, они поехали делать фото и на миг остановились. Мы подумали: «Что они делают? Что они делают?».

И я думала, что слышала, как перед этим они говорили, что на трибунах находится Мередит (вдова — Спортс«). И они поехали и взяли Джонни-младшего, которому исполнилось два года, а также Ноа, и для нас это значило очень много, потому что Джонни именно такого для своих детей и хотел. Он хотел, чтобы они пережили нечто подобное, чтобы получили возможность, которая бывает раз в жизни и ради которой он работал», — сказала Кэти.

Американцы отмечали победу с джерси Годро и его детьми. Джонни погиб 1,5 года назад.