Черкас про поездку Ларионова на Олимпиаду: «Не соответствует никакой рабочей этике. Это странное событие. Но при новом тренерском штабе отсутствие Ларионова больше на результат не влияет»

"Это не соответствует никакой рабочей этике. На моей практике это впервые, чтобы тренер покидал клуб по ходу сезона. Никуда он не уезжает, только если по состоянию здоровья или из-за инцидента в семье. А так, чтобы съездить посмотреть финал Олимпийских игр, такого не было.
Это странное событие. Видимо, были договоренности с руководством клуба, а те, в свою очередь, не боялись его отпускать, потому что после захода практически нового тренерского штаба отсутствие Ларионова больше на результат не влияет", — сказал экс-тренер СКА.