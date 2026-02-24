Крикунов об ОИ-2026: «Россия могла бы победить эту сборную США. У нас много ребят в НХЛ, сильные вратари — для них ничего страшного. С Канадой тяжело играть на равных»

Сборная США выиграла золотые медали, победив Канаду в финале (2:1 ОТ). Сборная России не была допущена к участию в турнире, ее заменила Франция.
"Сборная России могла бы победить эту сборную США. У нас много ребят в НХЛ, они постоянно играют в такой хоккей, да и есть сильные вратари.
Для них бы ничего страшного не было в этой сборной США. Могли бы их одолеть, конечно.
С канадцами тяжело играть на равных. Я даже не видел равной им команды. Даже США не дотянули по уровню, но выиграли — бывает", — сказал Крикунов.