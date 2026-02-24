Ричмонд
Кадейкин о финале ОИ Канада — США: «Фантастический хоккей, это точно тренд на ближайшие годы. По этим играм можно составлять хоккейные книги»

Форвард «Трактора» Александр Кадейкин высказался о финальном матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 между Канадой и США (1:2 ОТ).

— Вы смотрели финал Олимпиады?

— Да, мы командой собрались, смотрели игру. Фантастический хоккей. По этим играм можно составлять хоккейные книги, и я думаю, что это точно тренд на ближайшие годы.

— Только сборной России на Олимпиаде не было…

— Понятно, что хотелось бы поболеть за нашу сборную и за знакомых ребят, а также посмотреть, как наш хоккей выглядит на этом фоне.

— Из-за отсутствия международной практики, наш хоккей отстал от этих трендов?

— Тяжело сказать, когда нас там нет. Конечно, опыта международных турниров не хватает. Да бог, мы поскорее вернемся и тогда проверим свой уровень.