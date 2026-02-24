Ричмонд
17:00
Автомобилист
:
Авангард
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Северсталь
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
П1
2.10
X
4.25
П2
3.26
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо М
П1
1.85
X
4.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Адмирал
П1
1.40
X
5.90
П2
7.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Ротенберг об овертайме «3 на 3» в финале ОИ Канада — США: «Все решил фактор молодости. Этот формат для развития хоккея, он дает возможность больше забивать»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о том, что овертайм в финале хоккейного турнира Олимпиады-2026 между Канадой и США (1:2 ОТ) проходил в формате 3 на 3.

Автором решающей шайбы стал 24-летний форвард американцев Джек Хьюз.

"Все решил фактор молодости. Надо доверять молодым. Посмотрите: Джек Хьюз моложе, чем игроки сборной Канады, которые были в этот момент на льду.

При «3 на 3» больше пространства, можно пойти в обыгрыш. При «5 на 5» другая тактика, там можно закрывать среднюю зону, насытить ее.

Что касается формата, то это для развития хоккея. Надо больше забивать, и этот формат дает такую возможность", — сказал Ротенберг.

Купер о поражении от США в овертайме финала ОИ: «Хоккей перестает быть хоккеем, когда вы убираете 4 игроков со льда. Поэтому в Кубке Стэнли такого нет».