Ротенберг об овертайме «3 на 3» в финале ОИ Канада — США: «Все решил фактор молодости. Этот формат для развития хоккея, он дает возможность больше забивать»

Автором решающей шайбы стал 24-летний форвард американцев Джек Хьюз.
"Все решил фактор молодости. Надо доверять молодым. Посмотрите: Джек Хьюз моложе, чем игроки сборной Канады, которые были в этот момент на льду.
При «3 на 3» больше пространства, можно пойти в обыгрыш. При «5 на 5» другая тактика, там можно закрывать среднюю зону, насытить ее.
Что касается формата, то это для развития хоккея. Надо больше забивать, и этот формат дает такую возможность", — сказал Ротенберг.
Купер о поражении от США в овертайме финала ОИ: «Хоккей перестает быть хоккеем, когда вы убираете 4 игроков со льда. Поэтому в Кубке Стэнли такого нет».