Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.90
П2
7.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Плющев о Финляндии на ОИ-2026: «Тренерский штаб не помог в решающие минуты матча с Канадой — не было тайм-аута и изменений в звеньях. Команда могла подняться выше»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев считает, что тренерский штаб сборной Финляндии был не на высоте на Олимпиаде-2026.

Финны выиграли бронзовые медали. В полуфинале команда выигрывала у сборной Канады со счетом 2:0, но в итоге уступила (2:3).

— От игры финнов у меня осталось чувство недосказанности. В полуфинале с Канадой они взяли опыт чехов, пошли еще дальше и, как мне показалось, были готовы остановить фаворита.

К сожалению, в решающие минуты сборной Финляндии не помог тренерский штаб [Антти Пеннанена]. Весь турнир в этой команде не видел взаимодействия тренеров и игроков, в ключевые минуты полуфинала все усугубилось.

— Детали?

— Не был взят тайм-аут, не увидел тех перестановок в составах и в порядке выхода звеньев на лед, которые, наоборот, произошли у соперника.

Лавочка Канады в эти минуты полностью переиграла лавочку Финляндии. Так главный сюрприз турнира был отменен.

А урок для нашего хоккея здесь в том, что как только начинается возня вокруг фигуры тренера, сразу можно забыть о победах. У финнов, насколько слышал, эта возня была, хоккеисты из НХЛ, из которых и была сформирована команда, имели свое мнение по тренерскому вопросу. Все эти внутренние напряжения и сказались на результате.

Мое мнение: эта Финляндия, полностью составленная из качественных игроков НХЛ, могла подняться выше! — сказал Плющев.

Финские игроки хотели пригласить Мориса на пост главного тренера сборной на ОИ-2026. Лидеры потеряли доверие к Пеннанену после Турнира четырех наций (Helsingin Sanomat).