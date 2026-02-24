Плющев о Финляндии на ОИ-2026: «Тренерский штаб не помог в решающие минуты матча с Канадой — не было тайм-аута и изменений в звеньях. Команда могла подняться выше»

Финны выиграли бронзовые медали. В полуфинале команда выигрывала у сборной Канады со счетом 2:0, но в итоге уступила (2:3).
— От игры финнов у меня осталось чувство недосказанности. В полуфинале с Канадой они взяли опыт чехов, пошли еще дальше и, как мне показалось, были готовы остановить фаворита.
К сожалению, в решающие минуты сборной Финляндии не помог тренерский штаб [Антти Пеннанена]. Весь турнир в этой команде не видел взаимодействия тренеров и игроков, в ключевые минуты полуфинала все усугубилось.
— Детали?
— Не был взят тайм-аут, не увидел тех перестановок в составах и в порядке выхода звеньев на лед, которые, наоборот, произошли у соперника.
Лавочка Канады в эти минуты полностью переиграла лавочку Финляндии. Так главный сюрприз турнира был отменен.
А урок для нашего хоккея здесь в том, что как только начинается возня вокруг фигуры тренера, сразу можно забыть о победах. У финнов, насколько слышал, эта возня была, хоккеисты из НХЛ, из которых и была сформирована команда, имели свое мнение по тренерскому вопросу. Все эти внутренние напряжения и сказались на результате.
Мое мнение: эта Финляндия, полностью составленная из качественных игроков НХЛ, могла подняться выше! — сказал Плющев.
Финские игроки хотели пригласить Мориса на пост главного тренера сборной на ОИ-2026. Лидеры потеряли доверие к Пеннанену после Турнира четырех наций (Helsingin Sanomat).