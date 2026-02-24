Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.20
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.68
П2
4.14
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
3.40
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.35
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.90
П2
7.00
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

Коваленко о шансах России на ОИ: «Финал сделал вратарь США. Представьте, какой потенциал у нашей сборной, если в НХЛ этот Хеллибак позади Бобровского и Василевского?!»

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко считает, что сборная России претендовала бы на первые места на Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Спортс"

Команда не была допущена к участию в олимпийском турнире, ее заменила Франция.

— Как выглядела бы в финале Олимпиады сборная России?

— Знаете, мне очень обидно за звезд нынешнего поколения. За того же Никиту Кучерова, который в НХЛ играет на уровне Макдэвида и Маккиннона, но который по прихоти ИИХФ лишен олимпийского шанса. Люди ИИХФ вообще потеряли берега — попутали спорт и политику.

Если говорить о сборной России, то она в Италии уж точно не была бы статистом и претендовала бы на первые места. Мы всегда собирались на Игры — это в нашем хоккейном и спортивном духе.

— Многие специалисты считают, что мы далеко позади США и Канады…

— Послушайте, финал в Милане, по сути, сделал вратарь сборной США Хеллибак. А теперь представьте, какой потенциал у нашей команды, если в НХЛ этот Хеллибак позади Бобровского и Василевского?! — сказал Коваленко.