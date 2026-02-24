Коваленко о шансах России на ОИ: «Финал сделал вратарь США. Представьте, какой потенциал у нашей сборной, если в НХЛ этот Хеллибак позади Бобровского и Василевского?!»

Команда не была допущена к участию в олимпийском турнире, ее заменила Франция.
— Как выглядела бы в финале Олимпиады сборная России?
— Знаете, мне очень обидно за звезд нынешнего поколения. За того же Никиту Кучерова, который в НХЛ играет на уровне Макдэвида и Маккиннона, но который по прихоти ИИХФ лишен олимпийского шанса. Люди ИИХФ вообще потеряли берега — попутали спорт и политику.
Если говорить о сборной России, то она в Италии уж точно не была бы статистом и претендовала бы на первые места. Мы всегда собирались на Игры — это в нашем хоккейном и спортивном духе.
— Многие специалисты считают, что мы далеко позади США и Канады…
— Послушайте, финал в Милане, по сути, сделал вратарь сборной США Хеллибак. А теперь представьте, какой потенциал у нашей команды, если в НХЛ этот Хеллибак позади Бобровского и Василевского?! — сказал Коваленко.